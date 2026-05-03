Враг ударил по Запорожью: есть раненые, среди них 12-летняя девочка
В результате российской атаки на Запорожье, в городе возник пожар. Ранены по меньшей мере пять человек. На месте работают экстренные службы.
В Запорожье в результате вражеской атаки 3 мая возник пожар в гаражных помещениях. Пятеро человек получили осколочные ранения. Среди них — ребенок, 12-летняя девочка.
Об этом сообщает начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
«Внимание! Угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБ) по Запорожской области», — сообщил он.
На месте происшествия работают экстренные службы, идет обследование территории.
По предварительным данным, в результате удара пострадали пять человек. Все они получили осколочные ранения. Среди раненых — 12-летняя девочка.
В настоящее время спасатели ликвидируют последствия пожара, а медики оказывают помощь пострадавшим. Информация о масштабах разрушений и состоянии раненых уточняется.
Напомним, Днепр также оказался под ударом РФ 3 мая. Там повреждено общежитие, есть пострадавшие. Среди них — 9-летняя девочка. Также известно о погибшем.