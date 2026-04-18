Украина
75
1 мин

Враг ударил по Запорожью: есть раненый — ОВА

Также был поврежден объект инфраструктуры, автомобили и частные дома.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия удара по Запорожью

Последствия удара по Запорожью

Российские захватчики вечером 17 апреля атаковали Запорожье ударными беспилотниками, в результате чего ранение получил мужчина.

Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.

Он заявил, что в результате вражеской атаки были повреждены дома, а также возник пожар.

«Ранен мужчина в результате вражеской атаки по Запорожье», — заявил Федоров.

Перед атакой на город военные и мониторинговые каналы сообщали о движении вражеских БПЛА в направлении Запорожья.

Ранее сообщалось, что Россия адаптирует тактику под мировой дефицит ракет-перехватчиков, пытаясь истощить нашу систему ПВО круглосуточными атаками.

Мы ранее информировали, что эксперт назвал причину массированных ударов по Украине, среди которых спешка России нанести сильные повреждения стране.

