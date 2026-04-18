Враг ударил по Запорожью: есть раненый — ОВА
Также был поврежден объект инфраструктуры, автомобили и частные дома.
Российские захватчики вечером 17 апреля атаковали Запорожье ударными беспилотниками, в результате чего ранение получил мужчина.
Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.
Он заявил, что в результате вражеской атаки были повреждены дома, а также возник пожар.
«Ранен мужчина в результате вражеской атаки по Запорожье», — заявил Федоров.
Перед атакой на город военные и мониторинговые каналы сообщали о движении вражеских БПЛА в направлении Запорожья.
Ранее сообщалось, что Россия адаптирует тактику под мировой дефицит ракет-перехватчиков, пытаясь истощить нашу систему ПВО круглосуточными атаками.
Мы ранее информировали, что эксперт назвал причину массированных ударов по Украине, среди которых спешка России нанести сильные повреждения стране.