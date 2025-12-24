ТСН в социальных сетях

Украина
122
1 мин

Враг ударил по Запорожью: куда обращаться за помощью

В ночь на 24 декабря российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки зафиксированы повреждения и возгорания, на местах работают экстренные службы.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Запорожье

Запорожье

В ночь на 24 декабря россияне ударили по Запорожью .

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .

Все нуждающиеся в помощи могут обратиться:

  • городской колл-центр:

15-80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

  • горячая телефонная линия Запорожской ОВА:

+38 0800 503 508

