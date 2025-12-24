- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг ударил по Запорожью: куда обращаться за помощью
В ночь на 24 декабря российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки зафиксированы повреждения и возгорания, на местах работают экстренные службы.
В ночь на 24 декабря россияне ударили по Запорожью .
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .
Все нуждающиеся в помощи могут обратиться:
городской колл-центр:
15-80
(050) 414 15 80
(067) 656 15 80
горячая телефонная линия Запорожской ОВА:
+38 0800 503 508