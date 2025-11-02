- Дата публикации
- Украина
- 101
- 1 мин
Враг ударил по Запорожью: ранены два человека, почти 58 тысяч абонентов остались без света (фото)
Враг снова атаковал Запорожье — ранены два человека, повреждены жилые дома, на месте работают службы.
В результате вражеской атаки на Запорожье ранения получили двое мирных жителей — 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
На месте работают коммунальные службы. Жителям оказывают помощь, восстанавливают жизненно важные коммуникации. Около 58 тысяч абонентов обесточены из-за российской атаки на Запорожье.
Энергетики обещают вернуть питание сразу после того, как это позволит ситуация безопасности.
Напомним, ночь на 30 октября была ужасной для жителей Запорожья. Да, россияне ударили по общежитию — там разрушены несколько этажей. Есть потерпевшие и жертвы.