Враг ударил по Запорожью: ранены два человека, почти 58 тысяч абонентов остались без света (фото)

Удар по Запорожью / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Реклама

В результате вражеской атаки на Запорожье ранения получили двое мирных жителей — 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

На месте работают коммунальные службы. Жителям оказывают помощь, восстанавливают жизненно важные коммуникации. Около 58 тысяч абонентов обесточены из-за российской атаки на Запорожье.

Реклама

Энергетики обещают вернуть питание сразу после того, как это позволит ситуация безопасности.

Напомним, ночь на 30 октября была ужасной для жителей Запорожья. Да, россияне ударили по общежитию — там разрушены несколько этажей. Есть потерпевшие и жертвы.