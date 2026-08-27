Враг ударил по жилому дому: на Сумщине погибла женщина

Враг атаковал Сумщину / © MIL.IN.UA

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Российские войска вечером 26 августа атаковали Роменскую общину на Сумщине. В результате удара погибла 66-летняя женщина, еще четыре человека пострадали.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

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По его словам, российские войска направили по обществу девять БпЛА. Часть вражеских дронов удалось уничтожить, однако зафиксировано попадание по объектам гражданской инфраструктуры.

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«В результате удара по жилому дому погибла 66-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким погибшей», — говорится в сообщении.

Еще четыре человека обратились за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Херсонскую ТЭЦ управляемой авиабомбой.

Мы ранее информировали, что из-за взрыва в Песчанке на Днепропетровщине погиб человек. Еще 11 ранены.

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