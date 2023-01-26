Враг ударил ракетами по Винницкой области: в ОВА рассказали о попадании

В области по состоянию на 10:30 еще объявлена воздушная тревога, жителям рекомендовано находиться в укрытиях.

Сегодня утром, 26 января, враг нанес ракетный удар по Винницкой области. В результате попадания пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в "Телеграмме".

"В Винницкой области есть попадание вражеских ракет. Пострадавших нет", — проинформировал он.

По его словам, все оперативные службы работают на месте.

Ракетный обстрел Украины 26 января

Сегодня утром, 26 января, в результате российской атаки в Украине работает противовоздушная оборона, в ряде областей раздаются взрывы.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о попадании ракет в нескольких областях Украины, в частности в Винницкой области. Ожидается, что оккупанти могут выпустить 30 ракет по Украине.

В 08:27 руководитель Офиса президента Андрей Ермак уже сообщил о первых сбитиях вражеских ракет.

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