Враг уменьшил количество ракетоносителей в Черном море: почему не время терять бдительность

В штормовом Черном море шесть кораблей вражеского флота продолжают маневры вдоль побережья Крыма.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в сообщении в Facebook.

На дежурстве — 2 больших десантных корабля и 2 ракетоносителя с 16 ракетами «Калибр» наготове.

Несмотря на уменьшение ракетоносителей, не время терять бдительность. Вполне вероятно применение вражеской авиации для пуска ракет, массированные удары дронов-камикадзе, в том числе и по критической инфраструктуре.

В то же время штормовое море может приносить мины, и будьте осторожны, соблюдайте ограничения военного положения посещения побережья, не пренебрегайте собственной безопасностью.

«По сигналам воздушных тревог действуйте четко и слаженно. Попытки врага атаковать информационными вбросами воспринимайте критично и разборчиво, не поддавайтесь на провокации, запугивание, панику. Помните, что информация тоже оружие гибридной войны. Не распространяйте несанкционированное, передавайте по компетенции целесообразно. Мы несгибаемы, едины и мы – Победители!», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Черном море враг подготовил к применению более 30 "Калибров". Ранее враг нанес массированный удар высокоточными ракетами "Калибр" по объектам критической инфраструктуры. В южных регионах поражены такие объекты в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях. В Одесской области три человека ранены.

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Атаки по украинской инфраструктуре 22 октября 2022 года

Российские войска 22 октября устроили массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины.

В результате без электроснабжения оказались украинцы в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.

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