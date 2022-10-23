Враг уменьшил количество ракетоносителей в Черном море: почему не время терять бдительность

В штормовом Черном море шесть кораблей вражеского флота продолжают маневры вдоль побережья Крыма.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в сообщении в Facebook.
На дежурстве — 2 больших десантных корабля и 2 ракетоносителя с 16 ракетами «Калибр» наготове.
Несмотря на уменьшение ракетоносителей, не время терять бдительность. Вполне вероятно применение вражеской авиации для пуска ракет, массированные удары дронов-камикадзе, в том числе и по критической инфраструктуре.
В то же время штормовое море может приносить мины, и будьте осторожны, соблюдайте ограничения военного положения посещения побережья, не пренебрегайте собственной безопасностью.
«По сигналам воздушных тревог действуйте четко и слаженно. Попытки врага атаковать информационными вбросами воспринимайте критично и разборчиво, не поддавайтесь на провокации, запугивание, панику. Помните, что информация тоже оружие гибридной войны. Не распространяйте несанкционированное, передавайте по компетенции целесообразно. Мы несгибаемы, едины и мы – Победители!», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Черном море враг подготовил к применению более 30 "Калибров". Ранее враг нанес массированный удар высокоточными ракетами "Калибр" по объектам критической инфраструктуры. В южных регионах поражены такие объекты в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях. В Одесской области три человека ранены.
Атаки по украинской инфраструктуре 22 октября 2022 года
Российские войска 22 октября устроили массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины.
В результате без электроснабжения оказались украинцы в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.
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