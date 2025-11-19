Враг уничтожил отделение Укрпошты во Львове: подробности атаки (видео)

Укрпочта

Российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Львова, полностью уничтожив новое современное отделение Укрпошты.

Об этом сообщил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский.

«Сегодня враг уничтожил наше новое современное отделение Укрпошты во Львове», — заявил Игорь Смилянский.

К счастью, удалось избежать человеческих жертв, поскольку находившаяся на объекте бригада не пострадала.

Несмотря на отсутствие пострадавших среди персонала, компания понесла значительный материальный ущерб.

Уничтожено около 900 посылок, которые готовились к отправке или выдаче.

«Срочно запускаем процесс компенсации клиентам», — заявил Смилянский.

Несмотря на разрушение, компания планирует быстро восстановить свою работу и разрушенный объект.

Напомним, во время массированной атаки 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, нанеся значительные разрушения и жертвы среди гражданских. По обновленным данным Нацполиции количество погибших возросло до 16, раненых — до 64, среди них 14 детей.

Попадания зафиксированы в два жилых дома на улицах Стуса и 15 Апреля, а также по промышленному объекту. Масштабы повреждений критической и промышленной инфраструктуры уточняются.