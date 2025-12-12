- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 116
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг усилил Лиманское направление для "решающего" наступления на Донецкой области — военное
Военный оценил ситуацию на фронте: враг опрокинул пехоту и пытается проникать малыми группами в тыл.
Российские войска значительно усилили Лиманское направление пехотой, рассматривая его как один из решающих для реализации планов по захвату Донецкой области.
Об этом сообщил военнослужащий и блогер Станислав Бунятов с позывным «Османом» в своем Telegram-канале «Говорят Снайпер+».
Тактика врага: малые группы и контроль тылов
По данным Бунятова, враг использует новую тактику:
Непрерывные попытки проникновения: пехота противника постоянно пытается проникать малыми группами в украинские тылы.
Контроль логистики: отдельным экипажам FPV-дронов поставлена задача контроля логистических путей Сил обороны.
«Враг усилил Лиманское направление пехотой, которая бесперебойно пытается проникать малыми группами в наши тылы, ведь рассматривает его как один из „решающих“ для реализации своих планов по захвату Донецкой области», — отметил Владислав Бунятов.
Оценка ситуации: угроза для Славянского направления
Военнослужащий также дал критическую оценку текущей динамике.
«Печально признавать, но направление постепенно превращается в Славянское» — добавил он, намекая на возможное усиление напряжения и угрозы оперативного окружения.
Силы обороны продолжают сдерживать давление противника на этом участке фронта.
Напомним, российские войска готовят дальнейшее наступление : под угрозой оказались три города.