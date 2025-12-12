Враг усилил Лиманское направление для "решающего" наступления на Донецкой области — военное

Лиман / © Facebook

Российские войска значительно усилили Лиманское направление пехотой, рассматривая его как один из решающих для реализации планов по захвату Донецкой области.

Об этом сообщил военнослужащий и блогер Станислав Бунятов с позывным «Османом» в своем Telegram-канале «Говорят Снайпер+».

Тактика врага: малые группы и контроль тылов

По данным Бунятова, враг использует новую тактику:

Непрерывные попытки проникновения: пехота противника постоянно пытается проникать малыми группами в украинские тылы.

Контроль логистики: отдельным экипажам FPV-дронов поставлена задача контроля логистических путей Сил обороны.

«Враг усилил Лиманское направление пехотой, которая бесперебойно пытается проникать малыми группами в наши тылы, ведь рассматривает его как один из „решающих“ для реализации своих планов по захвату Донецкой области», — отметил Владислав Бунятов.

Оценка ситуации: угроза для Славянского направления

Военнослужащий также дал критическую оценку текущей динамике.

«Печально признавать, но направление постепенно превращается в Славянское» — добавил он, намекая на возможное усиление напряжения и угрозы оперативного окружения.

Силы обороны продолжают сдерживать давление противника на этом участке фронта.

Напомним, российские войска готовят дальнейшее наступление : под угрозой оказались три города.