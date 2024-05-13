Враг усиливает обстрелы Волчанска: стало известно, сколько жителей общины уже эвакуировали

Эвакуация продолжается.
Россия усиливает обстрелы Волчанска.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Наши бойцы ВСУ ведут тяжелые бои. Северная граница Харьковщины сейчас самое сложное направление. Но, несмотря на планы врага — все объединены и работаем на победу: органы власти, правоохранители, экстренные службы, волонтеры, международные партнеры. Круглосуточно общаемся с военным командованием", — заявил он.
Через несколько дней эвакуировали почти 6 тысяч жителей Волчанской громады и населенных пунктов Харьковского района. Как утверждают представители власти, каждый получает полное сопровождение – от гуманитарного до юридического.
"Призываем жителей и дальше не пренебрегать безопасностью, эвакуация не прекращается. Поддерживаем Вооруженные Силы Украины. Победим!", — резюмировал чиновник.
В субботу на северо-востоке Харьковской области продолжались ожесточенные бои за контроль над несколькими украинскими селами вблизи российской границы. В частности, под обстрелами остается Волчанск, где от российских ударов гибнут люди. Только по состоянию на 12:00 субботы зафиксировано 12 "прилетов" управляемых бомб по городу Волчанск и окрестностям.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УЖАС ПОСЛЕ УДАРА... Кадры, как спасатели извлекают из-под завалов на Харьковщине пострадавших
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