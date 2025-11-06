- Дата публикации
Враг ускоряется на Покровском направлении: красноречивый график от DeepState
Такая интенсивность вражеских атак во время наступления на Покровск в этом году была только дважды.
В течение среды, 5 ноября, российские оккупационные войска провели на Покровском отрезке 100 штурмовых действий.
Об этом сообщили аналитики мониторингового ресурса DeepState, опубликовав красноречивый график.
Обозреватели отметили, что в течение 2025 года такая интенсивность вражеских атак была только дважды: а именно 3 и 4 мая, когда произошло 113 и 115 штурмовых действий соответственно.
«Данный факт свидетельствует, что враг пытается ускориться и не жалеет никакие резервы», — говорится в сообщении.
Ранее специалист по системам связи и РЭБ Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщил, что военно-политическое командование приняло решение удерживать Покровско-Мирноградскую агломерацию максимально долго. Для этого в район будут переброшены все доступные резервы.
В среду, 5 ноября, на здании городского совета в Покровске снова появился украинский флаг. Это произошло после того, как российские пропагандисты заявили о «полном контроле» над городом.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации. Окружения подразделений Сил обороны и частей нет.