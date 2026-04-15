Враг устроил ночной террор в крупнейшей области Украины: куда "прилетело" (фото)

Пожар в Одесской области из-за ночной российской атаки

В ночь на 15 апреля российская армия снова направила ударные дроны на юг Одесской области, попав в объекты портовой инфраструктуры. На местах попаданий вспыхнули пожары, к ликвидации которых привлекли десятки спасателей.

Об этом сообщили ГСЧС Украины и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Оккупанты атаковали юг Одесчины ударными беспилотниками. В результате попаданий вспыхнули пожары на объектах портовой инфраструктуры, однако спасатели быстро справились со всеми очагами возгорания.

Жертв и пострадавших нет. К ликвидации последствий было привлечено 37 пожарных и 8 единиц техники ГСЧС.

Кипер уточнил, что из-за удара по портовой инфраструктуре зафиксированы повреждения складских и административных зданий.

По предварительной информации, пострадавших нет. Пожары удалось оперативно потушить, сейчас продолжается обследование поврежденных объектов и ликвидация последствий атаки.

Последствия атаки на Одесчину © Олег Кипер / Одесская ОВА

Напомним, в ночь на 15 апреля российские захватчики осуществили массированную атаку ударными дронами по украинским городам. По данным Воздушных сил ВСУ и мониторинговых каналов, взрывы прогремели в Очакове, а под угрозой и ударами оказались Ахтырка, Измаил, Днепр, Тростянец, Черкассы, Мерефа, Запорожье, Канев, Харьков, Белая Церковь, Городня, Чернигов, а также громады Винницкой области.

В частности, ночью армия РФ трижды атаковала дронами промышленную зону Сум, в результате чего возникли пожары. Во время ликвидации огня спасатели ГСЧС дважды попадали под повторные удары оккупантов, однако смогли полностью потушить все очаги возгорания.