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- Украина
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Враг утром атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину с утра 16 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.
Реактивный БпЛА на Вознесенске с юга;
Реактивный БпЛА обходит Вознесенск по кругу с восточной стороны;
Реактивный БПЛА на севере Черниговщины западным курсом по направлению Киевщины;
БПЛА на Харьков с севера;
Еще реактивны БпЛА в направлении Очакова из Черного моря.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком после атаки РФ загорелся рынок.
Мы ранее информировали, что Россия ударила беспилотником по торгово-развлекательному центру в Сумах, в результате чего здание потерпело разрушения, там вспыхнул пожар.