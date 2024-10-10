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Враг в очередной раз атаковал Украину беспилотниками: озвучено направление движения

Враг в очередной раз атаковал Украину беспилотниками: озвучено направление движения

Находитесь в укрытиях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Дроны кружат по Украине.

В ночь на 10 октября 2024 года в украинском небе летают вражеские беспилотники. В части областей объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях.

В частности, Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении беспилотников:

  • БпЛА в районе Южного, курс северо-западный;
  • БПЛА на северо-западе Днепропетровской области, курсом на Кременчуг;
  • БпЛА в районе Запорожья с севера;
  • БпЛА на западе Сумщины, ориентировочное направление Киева через Черниговщину;
  • БпЛА в районе Семеновка, курс западный.
  • Новые группы БПЛА из Курской области через Сумщину, курсом на Полтавщину;
  • Еще группы БпЛА зашли через Запорожье на Днепропетровщину, курс северо-западный;
  • Еще БПЛА из Херсонской области в направлении Николаевской области.

Напомним, враг атаковал Одесскую область. Целью агрессора стала портовая инфраструктура. Баллистической ракетой РФ попала в гражданское судно под флагом Палау.

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