Враг в очередной раз атаковал Украину беспилотниками: озвучено направление движения

В ночь на 10 октября 2024 года в украинском небе летают вражеские беспилотники. В части областей объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях.

В частности, Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении беспилотников:

БпЛА в районе Южного, курс северо-западный;

БПЛА на северо-западе Днепропетровской области, курсом на Кременчуг;

БпЛА в районе Запорожья с севера;

БпЛА на западе Сумщины, ориентировочное направление Киева через Черниговщину;

БпЛА в районе Семеновка, курс западный.

Новые группы БПЛА из Курской области через Сумщину, курсом на Полтавщину;

Еще группы БпЛА зашли через Запорожье на Днепропетровщину, курс северо-западный;

Еще БПЛА из Херсонской области в направлении Николаевской области.

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Напомним, враг атаковал Одесскую область. Целью агрессора стала портовая инфраструктура. Баллистической ракетой РФ попала в гражданское судно под флагом Палау.

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