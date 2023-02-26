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Враг в очередной раз обстрелял громады в Сумской области: 36 "прилетов"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Враг в очередной раз обстрелял громады в Сумской области: 36 "прилетов"

Захватчики снова атаковали Сумскую область / Фото: Сумская ОВА

Стала известна ситуация в Сумской области.

По состоянию на 25 февраля 2023 года стала известна ситуация на пограничной территории на 21:00 25 февраля 2023 года.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В течение дня россияне совершили обстрелы 3 территориальных громад области: Шалыгинской, Белопольской, Свеской. Были зафиксированы 36 «прилетов», из которых 28 «прилетов» из минометов, 8 – из артиллерии.

  • Шалыгинская громада: в 11.40 российские армейцы били из артиллерии – 8 «прилетов», а около 12 часов – из минометов (зафиксировано 10 прилетов).
  • Белопольская громада: после обеда россияне обстреляли из минометов три населенных пункта общины. Всего 14 мин сверг враг на территорию общины.
  • Свеская громада: с 12.48 был тоже минометный обстрел – 4 "прилета". 
  • К счастью, без жертв и разрушений.

Ранее мы сообщали, что оккупанты хаотично обстреляли населенный пункт Ворожба на Сумщине. Попали в железную дорогу и жилые дома. Также повреждения получили газопровод и электросети. Местные жители чудом уцелели после обстрела своего дома.

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Дата публикации
Просмотры
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