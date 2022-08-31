Враг в основном деморализован, однако продолжает сопротивляться — оперативное командование "Юг"

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 30.08.2022.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

В операционной зоне ситуация стабильно сложная, но контролируемая.

Продолжается уничтожение неприятельских логистических путей, резервов и пунктов управления.

Враг в основном деморализован, однако продолжает сопротивляться.

В течение боевого дня украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработаны удары по 4 пунктам управления вражеских войск и по 4 транспортным артериям – Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам. Степень повреждения максимально ограничивает их использование.

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Напомним, по информации издания Washington Post, Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, которые после обучения будут использоваться в войне против Украины.

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