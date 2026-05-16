Украина
Враг в течение ночи несколько раз атаковал Харьков — Терехов

В результате удара есть разрушение и пострадавший.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг атаковал Харьков

Враг атаковал Харьков / © Getty Images

Российские агрессоры в течение ночи и утра нанесли несколько ударов по Харькову беспилотниками.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, ночью враг атаковал Холодногорский и Основенский районы города.

Утром был нанесен удар по центральной части Харькова.

«В результате удара по центральной части города есть один пострадавший. По уточненной информации, также повреждены троллейбус и остановка общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Также в результате атак повреждены два выхода из метро и контактная сеть городского электротранспорта.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 16 мая атаковали ударными беспилотниками Сумы.

Мы ранее информировали, что новые вражеские удары по Черниговщине привели к госпитализации гражданских и разрушений.

