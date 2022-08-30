Враг в течение суток пять раз атаковал украинские позиции, но успеха не имел

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: итог за 29.08.2022

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Враг продолжает боевые действия на тактическом уровне, пытается производить ротацию подразделений.

Демонстрацию силы производит с помощью авиации. В течение суток 5 раз атаковал украинские позиции, но успеха не имел.

Нашими артиллерийскими подразделениями минувшей ночью нанесено поражение по

13 пунктов управления врага в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Напомним, ВСУ начали контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.

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