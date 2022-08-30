Враг в течение суток пять раз атаковал украинские позиции, но успеха не имел

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: итог за 29.08.2022
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Враг продолжает боевые действия на тактическом уровне, пытается производить ротацию подразделений.
Демонстрацию силы производит с помощью авиации. В течение суток 5 раз атаковал украинские позиции, но успеха не имел.
Нашими артиллерийскими подразделениями минувшей ночью нанесено поражение по
13 пунктов управления врага в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.
Напомним, ВСУ начали контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.
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