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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Враг во второй раз ударил по локомотиву на Приднепровской железной дороге (фото)

Атаку на локомотив Андрей Ермак назвал террором и пообещал России ответ.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Атакованный локомотив на Приднепровской железной дороге

Атакованный локомотив на Приднепровской железной дороге / © Telegram / Андрей Ермак

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Российские войска второй раз за 18 июля нанесли удар по локомотиву на Приднепровской железной дороге, который перевозил гражданский груз.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Российскую атаку на локомотив с гражданским грузом Ермак назвал спланированным террором против гражданской логистики и железнодорожников.

Руководитель ОП отметил, что Россия получит ответ. Он также указал, что такие атаки свидетельствуют об отсутствии у врага планов заканчивать войну.

«Эти агрессивные методы лишь демонстрируют, что никаких планов завершать войну у россиян нет. Сработает только принцип мира через силу. россиян надо сломать экономически, а также путем уничтожения их ВПК», — резюмировал Ермак.

Напомним, утром «Укрзализныця» сообщила, что во время атаки на Днепропетровскую область 18 июля оккупанты попали в электровоз и убили машиниста. Его помощник был ранен.

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