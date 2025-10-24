Враг впервые атаковал Одесскую область КАБами: что известно

КАБ / © Associated Press

Российская армия впервые применила управляемые авиабомбы (КАБы) по гражданским объектам на территории Одесской области.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

По его словам, такие удары могут вызвать значительные разрушения и представляют серьезную угрозу для жизни людей.

«Это новая серьезная угроза для Одесской области. Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения. Прошу всех! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ваша жизнь — самое ценное. И верьте в ВСУ!», — отметил Кипер.

Напомним, 24 октября российская армия утром атаковала Харьков, попав по Индустриальному району пятью управляемыми авиабомбами (КАБами). В городе есть разрушения и пострадавшие. Под завалами могут быть люди.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне ночью и утром 24 октября в результате российских ударов погибли три человека, еще по меньшей мере 20, среди которых подросток, пострадали.