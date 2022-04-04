Враг временно отказался от захвата Киева, но оккупанты продолжают ракетные обстрелы — Генштаб

Враг временно отказался от захвата Киева, но оккупанты продолжают ракетные обстрелы — Генштаб

Стала известна оперативная информация по состоянию на полночь 03 апреля 2022 года относительно российского вторжения.

Генеральный штаб ВСУ сообщил оперативную информацию по состоянию на 24.00 03.04.2022 по российскому вторжению.

Об этом говорится в соответствующем сообщении Facebook.

Заканчивается тридцать девятые сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению.

"Российская Федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Враг временно отказался от выполнения задачи по блокированию и захвату города Киева. Оккупанты продолжают поражать объекты критической инфраструктуры на всей территории Украины, пытаясь посеять панику среди населения и нарушить логистику Сил обороны", — говорится в сообщении.

В Волынском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию границы.

ситуация существенных изменений не претерпела, определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию границы. На Полесском направлении противник завершает перегруппировку и подготовку к передислокации отдельных подразделений с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию. По имеющейся информации, отдельные подразделения кафиров из состава воздушно-десантных войск перебрасываются военно-транспортными самолетами в город Белгород. С целью замедления продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины кафиры осуществили массовые хаотические минирования не только ранее занятых позиций и участков местности, но и путей выдвижения.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск.

враг продолжает блокировать город Харьков, наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск. На Изюмском направлении кафиры пытались возобновить наступление, успеха не имели.

кафиры пытались возобновить наступление, успеха не имели. На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжили сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, подготовке к наступлению, которое, возможно, будет начато в ближайшие сутки в направлении Северодонецка и Большой Новоселки.

направлениях оккупанты продолжили сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, подготовке к наступлению, которое, возможно, будет начато в ближайшие сутки в направлении Северодонецка и Большой Новоселки. При поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм города Мариуполя.

Южнобужское направление. Враг в течение суток сосредотачивал усилия на удержании занятых позиций в районе н.п. Ромны. Пытается вести боевые действия с целью выхода на административную границу Херсонской области.

"Держим строй! Верим в Вооруженные Силы Украины! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!", — резюмируют в Генштабе ВСУ.

Напомним, что на востоке Украины украинские защитники уничтожили почти полсотни военных машин и два самолета оккупантов.

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