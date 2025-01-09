Враг второй раз за день атаковал Харьков беспилотниками: что известно о последствиях "прилетов"

По предварительной информации, раненых и погибших нет.

Около 15:40 в четверг, 9 января, россияне второй раз атаковали город Харьков ударными дронами. В результате "прилета" поврежден частный сектор.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Только что еще один прилет по городу. Предварительно тоже БПЛА "Молния". Подробности выясняем", — сообщил городской голова.

Затем Терехов добавил, что во время второй атаки россияне попали в частный сектор Немышлянского района города.

"По предварительной информации, раненых и погибших нет. Пострадал один частный автомобиль. Место прилета обследуют наши специалисты", — написал Игорь Терехов.

Напомним, в результате первого удара по Харькову 9 января дрон попал в гражданское предприятие в Немышлянском районе.

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