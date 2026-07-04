Враг второй раз за сутки атаковал Полтавщину: куда попал

На Полтавщине неспокойно / © Associated Press

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Сегодня, 4 июля, в Полтавском районе российский БпЛА упал на территории промышленного предприятия.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.

Согласно информации, в Полтавском районе БпЛА упал на территории промышленного предприятия. Информация о пострадавших пока не поступала.

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Также под ударом БпЛА находился объект энергетики в Миргородском районе. Без света временно осталось около 600 потребителей.

Атаки по Украине — последние новости

Российские оккупационные войска в ночь на субботу, 4 июля, нанесли ракетный удар по складским зданиям, где хранились продукты питания, отметил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

На месте атаки разразился масштабный пожар. Двое мужчин в возрасте 29 и 41 год получили ранения. Их доставили в медицинское учреждение. Один из раненых находится в состоянии средней тяжести, а другой в удовлетворительном состоянии.

Россияне также совершили массированную атаку на Сумы управляемыми авиабомбами и БпЛА. В результате удара КАБ по одной из центральных улиц города погибли, по меньшей мере, четыре человека, среди них 5-летний ребенок.

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Число пострадавших в результате российского удара по Сумам возросло до 27, сообщил глава ОВА Григоров.

«Медики пытались спасти 5-летнюю девочку на месте российского удара. К сожалению, реанимационные мероприятия не принесли результата — ребенок погиб. Рядом с ней погибла ее мама — 34-летняя женщина. Старшая дочь женщины также в больнице. Ее травмы — средней тяжести», — сообщил глава ОВА. В результате удара также скончался 61-летний мужчина.

В Запорожье оккупанты попали в здание ОВА.

Также российские дроны нанесли удар по газодобывающему объекту «Нафтогаза» в Полтавской области.

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