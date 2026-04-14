Враг второй раз за утро атаковал крупный украинский город: что известно

Дым в Кривом Роге после первой утренней атаки 14 апреля / © из соцсетей

Дополнено новыми материалами

Российские войска второй раз за утро 14 апреля атаковали Кривой Рог.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Оккупанты второй раз за несколько часов нанесли удары по Кривому Рогу. Они снова попали по инфраструктуре, из-за чего загорелся пожар.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, утром 14 апреля российская армия атаковала Кривой Рог дронами «Шахед», что привело к пожару на объекте инфраструктуры, однако, по предварительным данным, обошлось без жертв. В то же время в Никопольском районе из-за артиллерийских обстрелов получил ранения местный житель.