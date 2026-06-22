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- Украина
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Враг выпалил предприятие в одной из областей: есть жертва и пострадавшие (фото)
Масштабный пожар на агропредприятии явился следствием вчерашнего ракетного удара.
В результате ракетного удара по Одесской области 21 июня погиб человек, еще трое пострадали. Целью окупантов стало гражданское аграрное предприятие.
Об этом сообщила ГСЧС Украины.
«Человек погиб в результате вчерашнего ракетного удара по гражданской инфраструктуре Одесчины. Еще 3 человека пострадали», — указано в заявлении чрезвычайников.
Целью вражеской атаки явилось одно из аграрных предприятий. В результате удара вспыхнул масштабный пожар: огонь охватил складское здание, автомобили и емкости с горючими материалами. Несмотря на угрозу воздушных тревог, пожар удалось ликвидировать.
Напомним, вечером 21 июня Россия ударила баллистической ракетой «Искандер» по аграрному предприятию в Одесском районе. Попадание вызвало масштабный пожар, уничтожены склад и автотехника с горючим. На месте работали экстренные службы.