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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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1070
Время на прочтение
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Враг выпалил предприятие в одной из областей: есть жертва и пострадавшие (фото)

Масштабный пожар на агропредприятии явился следствием вчерашнего ракетного удара.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Пожар в Одесской области из-за российской атаки

Пожар на Одесщине из-за российской атаки

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В результате ракетного удара по Одесской области 21 июня погиб человек, еще трое пострадали. Целью окупантов стало гражданское аграрное предприятие.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

«Человек погиб в результате вчерашнего ракетного удара по гражданской инфраструктуре Одесчины. Еще 3 человека пострадали», — указано в заявлении чрезвычайников.

Целью вражеской атаки явилось одно из аграрных предприятий. В результате удара вспыхнул масштабный пожар: огонь охватил складское здание, автомобили и емкости с горючими материалами. Несмотря на угрозу воздушных тревог, пожар удалось ликвидировать.

Пожар на Одесчине из-за российской атаки

Пожар на Одесчине из-за российской атаки

Пожар на Одесчине из-за российской атаки

Пожар на Одесчине из-за российской атаки

Напомним, вечером 21 июня Россия ударила баллистической ракетой «Искандер» по аграрному предприятию в Одесском районе. Попадание вызвало масштабный пожар, уничтожены склад и автотехника с горючим. На месте работали экстренные службы.

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Дата публикации
Количество просмотров
1070
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