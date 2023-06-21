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Враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель: уровень опасности – повышен

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
475
Время на прочтение
1 мин
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Враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель: уровень опасности – повышен

Для украинцев есть угроза Черного моря

Россия вывела на боевое дежурство мощный надводный ракетоноситель.

По состоянию на сегодняшний день корабельная группировка в Черном море увеличена до 8 единиц: к нему присоединился фрегат «Адмирал Макаров», снаряженный «Калибрами».

Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в социальных сетях.

Уровень ракетной опасности – повышен!

Сигналы воздушной тревоги не игнорируем, переходим в укрытие.

Напомним, что ранее на Одесщину российские военные направили четыре ракеты, которые были сбиты у побережья ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
475
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