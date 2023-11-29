Враг вывел в Черное море на боевое дежурство две подлодки: чем это грозит

С ухудшением погоды враг завел в пункты базирования надводный ракетоноситель.
На боевом дежурстве в Черном море остаются 2 подлодки. Их снаряжение – до 8 ракет типа "Калибр".
Об этом в социальных сетях информируют Силы обороны юга.
Уровень ракетной угрозы – на уровне "высокий".
"Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Враг коварен и дерзок. Обнаружение пусков с подводных ракетоносителей затруднено. Оперативно переходите в укрытие", — говорится в сообщении.
"Силы обороны наготове Берегите себя так же пристально, как мы бережем Украину!", — резюмируют украинские военные.
Напомним, что ранее в Хмельнитчине сработала система ПВО из-за вражеских беспилотников.
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