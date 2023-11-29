Враг вывел в Черное море на боевое дежурство две подлодки: чем это грозит

С ухудшением погоды враг завел в пункты базирования надводный ракетоноситель.

На боевом дежурстве в Черном море остаются 2 подлодки. Их снаряжение – до 8 ракет типа "Калибр".

Об этом в социальных сетях информируют Силы обороны юга.

Уровень ракетной угрозы – на уровне "высокий".

"Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Враг коварен и дерзок. Обнаружение пусков с подводных ракетоносителей затруднено. Оперативно переходите в укрытие", — говорится в сообщении.

"Силы обороны наготове Берегите себя так же пристально, как мы бережем Украину!", — резюмируют украинские военные.

Напомним, что ранее в Хмельнитчине сработала система ПВО из-за вражеских беспилотников.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.