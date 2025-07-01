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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Враг забегает малыми группами на территорию Днепропетровской области – военный обозреватель

Россияне продолжают попытки продвижения в серой зоне Днепровщины, однако глобальный прорыв пока не зафиксирован.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Глобального прорыва на территорию Днепровской области нет, но россияне по малым группам туда забегают.

Об этом информирует 1 июня 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников .

"Как правило, в один конец. Либо сразу, или в течение нескольких часов. Там много серышки (серой зоны - ред.), это нужно учесть. То есть территория стабильно никем не контролируется, только дронами", - заявил обозреватель.

  • А вот если враг дожмет треугольник Ялта-Филиал-Грушевское, то это уже будет оперативно-тактический успех и создание большого плацдарма на территории Днепровщины.

  • Первый элемент треугольника (с. Ялта) уже оккупирован врагом.

  • "Дальше - это исключительно вопрос времени и привлеченных ресурсов россиян, потому что наша оборона там просела не вчера и не неделю назад", - резюмировал Мирошников.

Напомним, пользователи карты DeepState обратили внимание , что по состоянию на 29 июня на территории Днепропетровской области появилась так называемая серая зона — в отдельных местах вглубь от админграницы она достигает более 800 метров.

Впрочем, в оперативном командовании эти данные не подтверждают. По словам спикера Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктора Трегубова, по состоянию на 12:10 прорыв российских сил на территорию области не зафиксирован.

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