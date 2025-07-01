- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 230
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг забегает малыми группами на территорию Днепропетровской области – военный обозреватель
Россияне продолжают попытки продвижения в серой зоне Днепровщины, однако глобальный прорыв пока не зафиксирован.
Глобального прорыва на территорию Днепровской области нет, но россияне по малым группам туда забегают.
Об этом информирует 1 июня 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников .
"Как правило, в один конец. Либо сразу, или в течение нескольких часов. Там много серышки (серой зоны - ред.), это нужно учесть. То есть территория стабильно никем не контролируется, только дронами", - заявил обозреватель.
А вот если враг дожмет треугольник Ялта-Филиал-Грушевское, то это уже будет оперативно-тактический успех и создание большого плацдарма на территории Днепровщины.
Первый элемент треугольника (с. Ялта) уже оккупирован врагом.
"Дальше - это исключительно вопрос времени и привлеченных ресурсов россиян, потому что наша оборона там просела не вчера и не неделю назад", - резюмировал Мирошников.
Напомним, пользователи карты DeepState обратили внимание , что по состоянию на 29 июня на территории Днепропетровской области появилась так называемая серая зона — в отдельных местах вглубь от админграницы она достигает более 800 метров.
Впрочем, в оперативном командовании эти данные не подтверждают. По словам спикера Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктора Трегубова, по состоянию на 12:10 прорыв российских сил на территорию области не зафиксирован.