Враг зашел на окраину Мирнограда — военный сообщил о тяжелых уличных боях в городе

Оккупанты используют не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства.

В Мирнограде идут тяжелые бои / © Deepstatemap

Российские войска вошли на окраины Мирнограда Покровского района Донецкой области. В городе продолжаются интенсивные уличные бои.

Об этом сказал спикер группировки войск «Восток» Григорий Шаповал в эфире «Мы — Украина» 28 октября.

Силы обороны Украины держат оборону и одновременно строят новые фортификационные сооружения.

«Наши Силы обороны пытаются удержать, делают фортификационные оборонные сооружения, но ситуация достаточно тяжелая и ведутся тяжелые бои», — сообщил Шаповал.

По его словам, оккупанты активно применяют артиллерию, беспилотники, бронетехнику и пехоту.

«В таких условиях использование отдельных видов вооружения ограничено», — добавил спикер.

Напомним, агломерация Покровск-Мирноград является приоритетной для России. Также враг стремится дойти до Константиновки, чтобы продвинуться к главной цели — захватить всю Донецкую область. Об этом ранее заявлял экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

