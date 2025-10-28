- Дата публикации
Враг зашел на окраину Мирнограда — военный сообщил о тяжелых уличных боях в городе
Оккупанты используют не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства.
Российские войска вошли на окраины Мирнограда Покровского района Донецкой области. В городе продолжаются интенсивные уличные бои.
Об этом сказал спикер группировки войск «Восток» Григорий Шаповал в эфире «Мы — Украина» 28 октября.
Силы обороны Украины держат оборону и одновременно строят новые фортификационные сооружения.
«Наши Силы обороны пытаются удержать, делают фортификационные оборонные сооружения, но ситуация достаточно тяжелая и ведутся тяжелые бои», — сообщил Шаповал.
По его словам, оккупанты активно применяют артиллерию, беспилотники, бронетехнику и пехоту.
«В таких условиях использование отдельных видов вооружения ограничено», — добавил спикер.
Напомним, агломерация Покровск-Мирноград является приоритетной для России. Также враг стремится дойти до Константиновки, чтобы продвинуться к главной цели — захватить всю Донецкую область. Об этом ранее заявлял экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.