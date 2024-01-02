"Враг ждал холодов": эксперт спрогнозировал, до каких пор будут продолжаться массированные ракетные удары по Украине

Политолог и бывший инженер-конструктор КБ "Южное" Александр Кочетков считает, что удары по Украине будут продолжаться, поскольку Россия накопила ракеты. По его мнению, оккупанты намеренно ждали холодов, чтобы начать свой террор.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Александр Кочетков подчеркнул, что Россия с осени накапливала ракеты для ударов по Украине. Их оккупанты могут производить от 200 до 300 в месяц, а "Шахедов" — до 500.

"Чтобы нанести нам наибольший вред, враг ждал холодов. Не выдержал и ударил заблаговременно. Есть попадания, жертвы и разрушения. Даже над Киевом удается сбить не все ракеты. В частности, один-два "Кинжала" за атаку таки проходят, а враг использует максимально возможное для него количество одновременных пусков этих ракет - 12. Именно поэтому в столице только завершили разборку завалов с большим количеством жертв, вызванных еще до Нового года", - считает инженер-конструктор и политолог.

Также Кочетков отмечает, что на самом деле оккупанты во время последних атак ничего важного не поразили ни в Киеве, ни в других регионах Украины.

"Должны ожидать еще одну, максимум три подобных комбинированных атаки в ближайшие пару недель. Затем враг вынужден будет вновь перейти к периоду накопления ракет и беспилотников, и атаки станут более редкими. В феврале обычно холодно, на это время можно прогнозировать еще один пик вражеской террористической активности", - отметил он.

Кочетков отметил, что чтобы лучше отражать вражеские атаки Украине надо доминировать в небе и залетать даже на территорию страны-агрессора, однако это пока невозможно.

Ракетный удар 2 января

2 января РФ атаковала Украину беспилотниками Shahed-136/131 и разными типами ракет. Уничтожены 72 ракеты разных типов и 35 дронов. Основным направлением удара оккупационных войск стала столица Киева.

Российская террористическая армия в Киеве убила двух человек, около 49 жителей столицы получили ранения.

Также российские террористы запустили ракеты в центре Харькова. Там из-за ударов по жилым домам погиб один человек, еще 45 — ранены. Среди пострадавших есть дети.

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