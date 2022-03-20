"Врага держат на дальних рубежах": в Днепропетровском облсовете рассказали о ситуации в регионе

"Врага держат на дальних рубежах": в Днепропетровском облсовете рассказали о ситуации в регионе

Ситуация в регионе контролируется.

В течение ночи русская армия не пересекла границу Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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По его словам, регион готов защищаться от захватчиков страны-агрессорки Российской Федерации.

"Оккупанты активизировались на Херсонском направлении. Провоцируют. Но с нами Вооруженные силы, Нацгвардия и тероборона. Врага держат на дальних рубежах, орки получают отпор. Они нервничают и хотят, чтобы мы тоже нервничали. Впрочем, захватчикам сюда вход закрыт, область полностью готова обороны. Мы защищаем свое", — подчеркнул Лукашук.

Руководитель облсовета отметил, что ситуация в регионе контролируемая: "В каждом уголке области будет развеваться только сине-желтое знамя".

Как сообщалось, в течение 17 и 18 марта в Днепре и области полицейские обнаружили четырех человек, которые могут быть причастны к диверсионно-разведывательной деятельности. В частности, задержанные активно переписывались с гражданами России.

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