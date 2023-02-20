"Врага на нашей земле не останется": Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни обратился к украинцам

В День памяти Героев Небесной Сотни президент Владимир Зеленский заявил, что через девять лет после Революции Достоинства битва за независимость Украины продолжается. Глава государства подчеркнул, что украинцы непременно защитят свои земли и будут жить только в свободном государстве.

Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сказал утром 20 февраля в своем обращении.

Глава государства отметил, что украинцы знают, что такое бороться и защищать собственную свободу и доказывали это неоднократно на площадях, баррикадах, передовой. По его словам, в трудные и определяющие моменты истории украинцы никогда не сдаются и всегда проявляют храбрость и самоотверженность. Это и есть основа нашего единства, подчеркнул президент.

"Сегодня мы чествуем героев, отдавших свою жизнь за Украину и украинцев во время Революции Достоинства. Героев Небесной Сотни. Людей всех возрастов и профессий из разных регионов, но одинаковых и настоящих ценностей. Это уважение к каждому человеку. Свобода и равенство. Демократия "Открытость Украины к миру и сочетанность нашего государства со всей Европой. И, безусловно, это – независимость Украины. То, что мотивировало Майданы собираться и защищаться. То, что мотивирует теперь бороться и освобождать нашу землю", — высказался Зеленский.

Как указал президент, защищая Украину сейчас, мы помним, что наша крепость и сила духа базируются на прочности и силе многих украинцев, которые не сдавались, мечтали и действовали ради того, чтобы Украина жила.

"Наступает время, и голоса миллионов сливаются в единый голос народа, который говорит: украинцы хотят и будут жить только в свободном государстве. В своей Украине. Какая непременно сохранится. И которая непременно сохранит свободу", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что через девять лет после Революции Достоинства битва за нашу независимость продолжается – за самостоятельную, свободную и сильную Украину, европейскую и демократическую, независимую и целостную.

"И никаких сомнений нет, что мы защитим все это, что мы реализуем мечту украинских героев. Рабов в рай не пускают. Это смысл украинского толкования воли. Это причина, почему на нашей земле врага не останется", — подытожил украинский лидер.

Также президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской утром 20 февраля почтил память Героев Небесной Сотни в Киеве.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 20 февраля отметил, что украинцы на рубеже 2013-2014 годов сделали свой демократический выбор. Он отметил, что День памяти Героев Небесной Сотни – это напоминание о высокой цене свободы и о ценностях, за которые и сейчас воюет Украина. По словам Залужного, "мы продолжаем борьбу. И мы победим".

Отметим, что именно 20 февраля 2014-го на Майдане Украина начала борьбу, которая продолжилась на востоке Украины. Каждый год 20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни, принявших первый бой в продолжающейся до сих пор войне.

В эти февральские дни 9 лет назад Революция Достоинства переживала свой самый трагический период. Именно в этот день 2014-го во время Еврореволюции на Институтской улице в Киеве силовики расстреливали протестующих. Тела убитых майдановцев выкладывали под открытым небом.

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