Враги или друзья: как польская и украинская молодежь относятся друг к другу

По результатам соцопроса ни один молодой украинец не назвал поляков врагами, однако только 8% поляков воспринимают украинцев как друзей.

Польский центр диалога им. Юлиуша Мерошевского провел сравнительное социологическое исследование "Стабильность vs Неопределенность". Социологи исследовали настроения и ценности молодежи, а также уровень симпатии в отношениях поляков и украинцев. Респондентами опроса, который проводился на территории обеих стран в конце 2023 года, стали украинцы и поляки от 16 до 26 лет.

О результатах исследования сообщил портал для украинцев в Польше "Наш выбор".

На вопрос об отношении других стран к их родине украинцы и поляки отметили враждебность России и Беларуси. Относительно отношения их государств друг к другу, 75% украинцев считают, что Польша привержена Украине. Только треть поляков (34%) ответили, что Украина благосклонна к Польше.

Отвечая на вопрос, как люди в Польше и Украине относятся к своим соседям, 24% украинцев назвали поляков "друзьями", но об украинцах так высказались только 8% польских респондентов. К тому же 16% поляков считают украинцев "врагами", среди украинских респондентов такой ответ о поляках вообще не звучал.

Почти половина (48%) молодых украинцев оценивают отношения между Украиной и Польшей как хорошие. Такой же процент поляков считают межгосударственные отношения с Украиной нейтральными и только 23% оценили их как добрососедские.

Социологи также выяснили, как молодежь обеих стран относится к вступлению Украины в ЕС и НАТО.

В Украине подавляющее большинство респондентов заявили, что поддерживают вступление в Евросоюз (82%) и Североатлантический альянс (85%). В Польше поддержки было заметно меньше: вступление Украины в ЕС одобряют 51% молодых поляков, против высказались 27%.

Присоединение Украины к НАТО поддержало 54% польских респондентов, но 25% высказались против.

Напомним, только половина украинских беженцев, проживающих в Германии, Польше и Чехии, готовы вернуться домой. Вероятнее всего вернутся те, кто не имеет и не подавал документы на гражданство другой страны.

Читайте также: