Враги накрыли минометным огнем Черниговщину и Сумщину

Российские военные продолжают обстреливать украинские общины.
По состоянию на 21:00 17 июня российские войска в очередной раз обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей.
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
Черниговская область
- С 10:35 до 10:50 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Галагановка.
- С 11:00 до 11:10 зафиксировано 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Карповичи.
- С 14:55 до 15:20 зафиксировано 10 приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Архиповка.
Сумская область
- С 13:00 до 13:15 зафиксировано 4 прихода, вероятно, 120 мм миномет, в районе н.п. Бородянка.
- С 17:02 до 17:23 зафиксировано 10 приходов, предварительно миномет 122 мм, в районе н.п. Шалыгино.
- С 17:57 до 18:30 зафиксировано 10 приходов, предположительно 120 миномет, в районе н.п. Нововасиловка.
- С 18:15 до 18:30 зафиксировано 5 приходов, вероятно, 82 мм миномет, в районе н.п. Середина-Буда.
- С 19.00 до 19.10 зафиксировано 16 приходов, предварительно миномет 82 мм, в район н.п. Бачевск.
О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Напомним, что ранее сообщалось, что враг продолжает накрывать Сумщину минометным и артогнем: повреждена телебашня, помещение поселкового совета и пасека.
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