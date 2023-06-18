Враги накрыли минометным огнем Черниговщину и Сумщину

По состоянию на 21:00 17 июня российские войска в очередной раз обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

Черниговская область

С 10:35 до 10:50 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Галагановка.

С 11:00 до 11:10 зафиксировано 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Карповичи.

С 14:55 до 15:20 зафиксировано 10 приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Архиповка.

Сумская область

С 13:00 до 13:15 зафиксировано 4 прихода, вероятно, 120 мм миномет, в районе н.п. Бородянка.

С 17:02 до 17:23 зафиксировано 10 приходов, предварительно миномет 122 мм, в районе н.п. Шалыгино.

С 17:57 до 18:30 зафиксировано 10 приходов, предположительно 120 миномет, в районе н.п. Нововасиловка.

С 18:15 до 18:30 зафиксировано 5 приходов, вероятно, 82 мм миномет, в районе н.п. Середина-Буда.

С 19.00 до 19.10 зафиксировано 16 приходов, предварительно миномет 82 мм, в район н.п. Бачевск.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, что ранее сообщалось, что враг продолжает накрывать Сумщину минометным и артогнем: повреждена телебашня, помещение поселкового совета и пасека.

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