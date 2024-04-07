"Враги почувствуют": Сырский и Умеров оценили возможности новых украинских дронов (фото)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустемом Умеровым ознакомились с новейшими разработками дронов от украинских производителей.

Об этом говорится в сообщении главкома ВСУ в Facebook.

По его словам, технические команды постоянно работают над улучшением своих изделий, которые уже сейчас применяются украинскими военными, а также развивают стартапы на основании поставленных задач "для достижения тактических и оперативных целей".

"Речь идет не только о дронах наземного и воздушного базирования, но и о роботизированных комплексах, которые могут выполнять задачи (раз)минирования, дистанционно управляемых ударных платформ, и другие разработки, которые мы с вами вскоре еще только увидим в работе. Почувствуют их и наши враги”, – заверил Александр Сырский.

Главком ВСУ отметил, что роботизированные системы помогают сохранять жизнь людей на поле боя, в том числе те, которые служат для срочной эвакуации раненых. Он также пообещал, что боевые роботизированные платформы вскоре будут массово участвовать в боевых действиях.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором тяжелый украинский дрон "Баба-Яга" с установленным пулеметом ведет огонь по позициям оккупантов.

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