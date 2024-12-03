В ВСУ заявили, что на Кураховском направлении будут продолжаться кровопролитные и тяжелые бои

О таких намерениях морга стало известно после того, как захватчики взорвали дамбу в районе Старых Тернов.

Российские захватчики стремятся захватить Курахово и Кураховское водохранилище, чтобы создать себе плацдарм для наступления на Покровск, который они собираются захватывать штурмами.

Об этом в эфире Эспрессо заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он заявил, что о таких намерениях морга стало известно после того, как захватчики взорвали дамбу в районе Старых Тернов, ожидая, что наши оборонные сооружения будут подтоплены, чем облегчат себе их захват.

"К счастью, им не удалось взорвать дамбу. Сейчас оккупанты атакуют к югу от Кураховского водохранилища, а также населенный пункт Константинополь. По северному побережью водохранилища они пытаются продвинуться. Россияне хотят закрепиться хотя бы по одному побережью водохранилища, чтобы иметь перед собой достаточно. препятствие, сформировать линию обороны, а часть войск бросить на Покровское направление, где россиянам нужен человеческий ресурс из-за потерь в живой силе", — отметил он.

Кроме того, он заявил, что для морга является важной задачей перекрыть дорогу Запорожье – Донецк, поскольку это логистический путь для обеспечения ВСУ в Курахово. Тимочко уверен, что в этом направлении ожидаются тяжелые кровопролитные бои.

"Для врага Покровское направление является одним из приоритетных. Мы пока не знаем, прибыли ли резервы, о которых говорит Главнокомандующий ВСУ, но это станет понятно из результатов боев. Мы вступаем в зимнюю фазу, с сокращением светового дня и ухудшением погодных условий, что препятствовать наступательным войскам больше, чем оборонным. Поэтому надеемся, что до этого времени ВСУ смогут удержать часть. города, которую они контролируют, и часть водохранилища, которую удается содержать", — резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт сообщил об опасности захвата двух крупных городов в Донецкой области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в бундесвере сделали прогноз развития событий под Покровском.

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