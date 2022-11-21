"Врагу точно было невесело": под Мелитополем ВСУ "химарснули" базу оккупантов

Под Мелитополем в Запорожье ВСУ "минуснули" еще одну военную базу оккупантов.

Об этом сообщил городской голова мелитополя Иван Федоров.

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"Вчера вечером во временно оккупированном поселке Веселому врагу точно было невесело — зафиксировано 3 мощных взрыва. По уточненной информации, решисты неудачно покурили на своей же военной базе, которая размещалась на территории одного из фермерских хозяйств. В офисном здании проживал личный состав, а рядом с ним дислоцировалась военная техника оккупантов. Местные жители сообщают о существенных разрушениях, поэтому подсчитываем вражеские потери", — написал он.

Напомним, что в оккупированном Мелитополе в Запорожье местные жители заметили два КамАЗа, загруженные труппами российских солдат. Они направлялись в сторону Крыма.

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