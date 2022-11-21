"Врагу точно было невесело": под Мелитополем ВСУ "химарснули" базу оккупантов

Под Мелитополем из-за "курения в неназначенном месте" произошли взрывы.
Под Мелитополем в Запорожье ВСУ "минуснули" еще одну военную базу оккупантов.
Об этом сообщил городской голова мелитополя Иван Федоров.
"Вчера вечером во временно оккупированном поселке Веселому врагу точно было невесело — зафиксировано 3 мощных взрыва. По уточненной информации, решисты неудачно покурили на своей же военной базе, которая размещалась на территории одного из фермерских хозяйств. В офисном здании проживал личный состав, а рядом с ним дислоцировалась военная техника оккупантов. Местные жители сообщают о существенных разрушениях, поэтому подсчитываем вражеские потери", — написал он.
Напомним, что в оккупированном Мелитополе в Запорожье местные жители заметили два КамАЗа, загруженные труппами российских солдат. Они направлялись в сторону Крыма.
Читайте также:
- "Естественный шаг": в РФ объяснили, зачем украли экспонаты из музеев в Херсоне и области
- Ауфидерзейн Германия: россиянку, цеплявшуюся к беженцам из Украины в Берлине, выдворили из страны (видео)
- "Конфликт Путина и электричества закончится подведением к его стулу 2700 вольт": Невзоров об агонии российского диктатора