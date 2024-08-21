Вражеская артиллерия почти не умолкает: журналистка о ситуации на Покровском направлении

На Покровском направлении российская артиллерия почти не умолкает последние три дня, а в небольшие перерывы слышно, как падают вражеские авиабомбы.

Об этом в эфире Эспрессо рассказала военная журналистка, кинематографистка, волонтер Ирина Прудкова.

Она сказала, что российские захватчики начинают штурмовые действия уже в 5 утра.

"Как мы понимаем штурмы начинаются и в 5 утра, и в 7 утра. Кроме этого ракеты, сегодня ночью две ракеты по Покровску прилетели. Был разбит один из социальных объектов, и пострадали 12 многоэтажек, хорошо, что без погибших и тяжело пострадавших". Закрываются большие магазины", – рассказала журналистка.

Прудкова заявила, что сейчас много возможностей, чтобы провести эвакуацию населения из города, но местные жители не спешат.

"Возможностей эвакуации множество, вариантов по пунктам приема беженцев тоже много. Я все это сравниваю с Мариуполем, у которого таких вариантов совсем не было. Поэтому я сейчас все время призываю к эвакуации, потому что до Мирнограда, если я не ошибаюсь, осталось 4 километра и это 1-2, максимум 3 дня, а до Покровска на вчерашний вечер это было 7-8 километров — это по спутниковой карте боев под Мирноградом до окрестностей Покровска", — отметила журналистка.

Напомним, ранее сообщалось, что враг концентрировал свои усилия на Покровском направлении.

Кроме того, мы также информировали, что с Покровска начинают принудительную эвакуацию детей.

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