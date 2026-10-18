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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Враждебная "Бандероль" попала в учебное заведение — первые детали

В Чернигове раздался громкий взрыв. Перед этим мониторинговые каналы сообщали о подлете к городу двух «Бандеролей».

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Враждебная "Бандероль" попала в учебное заведение — первые детали

© Associated Press

В Чернигове вражеский БпЛА попал по территории одного из учебных заведений города.

Об этом сообщил глава МВА Дмитрий Брижинский.

«В результате атаки на учебное заведение легкие травмы получил охранник. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия. От госпитализации мужчина отказался», — отметил он.

Атака по Украине — последние новости

По данным Воздушных сил, в ночь на 18 октября россияне запустили по Украине 180 дронов и баллистическую ракету «Искандер-М». ПВО обезвредила 152 дрона.

Во Львове раздавались взрывы — работала ПВО. Громко было и в Ровно.

В результате утренней атаки вражеских БпЛА на энергообъект в Кременецком районе часть жителей осталась без электроснабжения.

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