Враждебная "Бандероль" попала в учебное заведение — первые детали

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В Чернигове вражеский БпЛА попал по территории одного из учебных заведений города.

Об этом сообщил глава МВА Дмитрий Брижинский.

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«В результате атаки на учебное заведение легкие травмы получил охранник. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия. От госпитализации мужчина отказался», — отметил он.

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