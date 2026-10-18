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Враждебная "Бандероль" попала в учебное заведение — первые детали
В Чернигове раздался громкий взрыв. Перед этим мониторинговые каналы сообщали о подлете к городу двух «Бандеролей».
В Чернигове вражеский БпЛА попал по территории одного из учебных заведений города.
Об этом сообщил глава МВА Дмитрий Брижинский.
«В результате атаки на учебное заведение легкие травмы получил охранник. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия. От госпитализации мужчина отказался», — отметил он.
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