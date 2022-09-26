Вражеская армия ослабла на 43 россиянина, три танка и штурмовик Су-25

В Бериславском районе Херсонщины, воинами зенитной ракетной бригады сбит российский штурмовик Су-25.
Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8, который также был успешно уничтожен украинскими зенитчиками.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Украинской авиацией по врагу нанесено 9 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 310 огневых задач, в рамках которых отработаны удары по району сосредоточения вражеского вооружения и техники на Бериславщине, усилен огневой контроль Антоновского моста, исключено использование альтернативного движения на переправе.
Также подтверждено, что вражеская армия ослабла на 43 россиянина, три танка, самоходную артустановку и девять единиц автобронетехники.
Уничтожены пять складов боеприпасов в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и на Кинбурнской Косе.
Напомним, российские кафиры на юге Украины массово атакуют мирные населенные пункты дронами, которые России продал Иран . Большинство иранских беспилотников удалось сбить, однако из-за их атаки погиб один человек.
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