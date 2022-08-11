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Вражеская армия осталась без своего пункта управления на юге: подробности

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Вражеская армия осталась без своего пункта управления на юге: подробности

Фото: Associated Press

В районе Новокаменки украинскими военными нанесен огневой удар по командному пункту 126 отдельной бригады береговой охраны береговых войск ВМС РФ.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

У Красного Маяка украинскими усилиями 49 вражеская армия осталась без своего пункта управления.

В Ищенке поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 76-й десантно-штурмовой дивизии, а в районе Барвинка – состав боеприпасов.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что завершить активную фазу войны в Украине жизненно необходимо до наступления зимы.

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