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- Украина
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Вражеская артиллерия "стерла" дома в одной из областей: много погибших (фото)
Жертвами вражеского обстрела на Харьковщине стали пять человек.
Российские войска произвели жестокий артиллерийский обстрел жилищного сектора села Бугаевка Харьковской области. В результате атаки разрушены дома и погибли пятеро мирных жителей.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Российские оккупанты 10 августа нанесли массированный артиллерийский удар по жилому сектору села Бугаевка Чугуевского района.
В результате обстрела были разрушены жилые дома. Вражеская атака унесла жизни пяти человек.
При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей.
Напомним, 9 августа российские захватчики атаковали Харьков дронами. По данным властей, было зафиксировано два попадания: по объекту инфраструктуры в Салтовском районе и в промзоне Индустриального района.