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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Вражеская артиллерия "стерла" дома в одной из областей: много погибших (фото)

Жертвами вражеского обстрела на Харьковщине стали пять человек.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Разрушенный дом из-за российских артиллерийских обстрелов Бугаевки

Разрушенный дом из-за российских артиллерийских обстрелов Бугаевки / © Харьковская областная прокуратура

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Российские войска произвели жестокий артиллерийский обстрел жилищного сектора села Бугаевка Харьковской области. В результате атаки разрушены дома и погибли пятеро мирных жителей.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Российские оккупанты 10 августа нанесли массированный артиллерийский удар по жилому сектору села Бугаевка Чугуевского района.

В результате обстрела были разрушены жилые дома. Вражеская атака унесла жизни пяти человек.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей.

Поврежденный дом из-за российских артиллерийских обстрелов Бугаевки / © Харьковская областная прокуратура

Поврежденный дом из-за российских артиллерийских обстрелов Бугаевки / © Харьковская областная прокуратура

Напомним, 9 августа российские захватчики атаковали Харьков дронами. По данным властей, было зафиксировано два попадания: по объекту инфраструктуры в Салтовском районе и в промзоне Индустриального района.

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