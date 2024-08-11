Вражеская атака беспилотников на украинские города и взрывы в Курске: главные новости ночи 11 августа 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Киеве и нескольких украинских регионах прогремели взрывы Читать далее –>
- В Курске сработало российское ПВО: есть попадания в жилой дом Читать дальше –>
- Вторжение в Россию – самое рискованное решение Зеленского — The Times Читать далее –>
- Почти всю Украину охватила воздушная тревога из-за вражеских дронов: кое-где слышны взрывы. Читать далее –>
- На Киевщине в результате вражеской ракетной атаки погибли мирные жители, среди них — ребенок Читать далее –>
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