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Вражеская атака беспилотников на украинские города и взрывы в Курске: главные новости ночи 11 августа 2024 года

Вражеская атака беспилотников на украинские города и взрывы в Курске: главные новости ночи 11 августа 2024 года

Вражеские дроны атаковали Украину / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Киеве и нескольких украинских регионах прогремели взрывы Читать далее –>
  • В Курске сработало российское ПВО: есть попадания в жилой дом Читать дальше –>
  • Вторжение в Россию – самое рискованное решение Зеленского — The Times Читать далее –>
  • Почти всю Украину охватила воздушная тревога из-за вражеских дронов: кое-где слышны взрывы. Читать далее –>
  • На Киевщине в результате вражеской ракетной атаки погибли мирные жители, среди них — ребенок Читать далее –>

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