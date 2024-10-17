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Вражеская атака дронами и взрывы в Украине: главные новости ночи 17 октября 2024 года

Вражеская атака дронами и взрывы в Украине: главные новости ночи 17 октября 2024 года

Не забывайте о собственной безопасности / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Пополнили обменный фонд: "Азов" взял почти два десятка оккупантов в плен Читать далее –>
  • Во временно оккупированном Скадовске вспыхнул пожар Читать далее –>
  • Силы Обороны Украины восстановили позиции в районе Липцев — Deep State Читать далее –>
  • В Киеве и регионах раздались взрывы: работала ПВО Читать далее –>
  • Ночью в Украине двигались вражеские беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>

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