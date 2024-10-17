Вражеская атака дронами и взрывы в Украине: главные новости ночи 17 октября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Пополнили обменный фонд: "Азов" взял почти два десятка оккупантов в плен Читать далее –>
- Во временно оккупированном Скадовске вспыхнул пожар Читать далее –>
- Силы Обороны Украины восстановили позиции в районе Липцев — Deep State Читать далее –>
- В Киеве и регионах раздались взрывы: работала ПВО Читать далее –>
- Ночью в Украине двигались вражеские беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>
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