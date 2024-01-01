Вражеская атака дронами в Одессу: трое раненых и локализованные пожары

В результате российской террористической атаки дронами являются прямые и осколочные попадания в жилые дома в Одессе.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Сейчас известно об одном погибшем. Три человека ранены, они госпитализированы. Спасателилокализовали пожары. На местах оказывается оперативная помощь, все соответствующие службы работают", – говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее в Николаеве произошли прилеты.

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