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Вражеская атака дронами в Одессу: трое раненых и локализованные пожары

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
63
Время на прочтение
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Вражеская атака дронами в Одессу: трое раненых и локализованные пожары

Враг атаковал Одессу дронами

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

В результате российской террористической атаки дронами являются прямые и осколочные попадания в жилые дома в Одессе.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Сейчас известно об одном погибшем. Три человека ранены, они госпитализированы. Спасателилокализовали пожары. На местах оказывается оперативная помощь, все соответствующие службы работают", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Николаеве произошли прилеты.

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Дата публикации
Просмотры
63
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