Вражеская атака на больницу в Сумах: количество жертв возросло

Российская агрессия снова унесла жизни невинных жителей.
В результате удара россиян по больнице в Сумах возросло количество жертв. Погибли 10 человек.
Об этом сообщили в Сумской ОВО.
Известно, что:
- 22 человека получили ранения разной степени тяжести
- 15 человек госпитализированы, 5 из которых находятся в тяжелом состоянии.
- 7 пострадавших получают амбулаторное лечение.
Все пациенты больницы, поврежденной врагом, эвакуированы в другие учреждения здравоохранения.
"Пострадавшим людям предоставлена необходимая помощь и обеспечены соответствующие условия пребывания с учетом ранений и диагнозов", — добавили в ведомстве.
Власти выразили благодарность всем, кто оказал помощь, и искренние соболезнования семьям, потерявшим сегодня самых родных.
Напомним, утром 28 сентября армия РФ дважды атаковала Сумы БПЛА "Шахед". Произошли попадания в заведение здравоохранения. Есть раненые и погибшие.
Читайте также: