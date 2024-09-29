Вражеская атака на больницу в Сумах: количество жертв возросло

В результате удара россиян по больнице в Сумах возросло количество жертв. Погибли 10 человек.

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

Известно, что:

22 человека получили ранения разной степени тяжести

15 человек госпитализированы, 5 из которых находятся в тяжелом состоянии.

7 пострадавших получают амбулаторное лечение.

Все пациенты больницы, поврежденной врагом, эвакуированы в другие учреждения здравоохранения.

"Пострадавшим людям предоставлена необходимая помощь и обеспечены соответствующие условия пребывания с учетом ранений и диагнозов", — добавили в ведомстве.

Власти выразили благодарность всем, кто оказал помощь, и искренние соболезнования семьям, потерявшим сегодня самых родных.

Напомним, утром 28 сентября армия РФ дважды атаковала Сумы БПЛА "Шахед". Произошли попадания в заведение здравоохранения. Есть раненые и погибшие.

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