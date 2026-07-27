Вражеская атака на Днепр повлекла утечку аммиака: есть ли угроза для горожан

Повреждение трубопровода аммиака

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В понедельник, 27 июля, около пяти часов утра в результате очередной вражеской атаки на город Днепр был поврежден трубопровод на одном из местных предприятий. Это привело к утечке аммиака внутри здания. В настоящее время авария полностью ликвидирована.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГСЧС в Днепропетровской области Сергей Ковтонюк.

Последствия удара ликвидированы, угрозы нет

По словам представителя ГСЧС, спасатели оперативно прибыли на место происшествия и остановили утечку, перекрыв все технологические емкости.

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К мониторингу были привлечены специалисты радиационной и химической защиты. Они провели лабораторные исследования состояния окружающей среды.

"После проведения контрольных замеров воздуха было установлено, что за пределами предприятия концентрация аммиака составляет 0 мг на метр кубический. То есть, угрозы для населения абсолютно отсутствуют. К счастью, в результате этого происшествия никто не пострадал", — подчеркнул Сергей Ковтонюк.

Чем опасен аммиак и как действовать в случае утечки

В ГСЧС напоминают, что аммиак — бесцветный токсичный газ с очень острым и резким запахом. Даже в незначительных концентрациях он вызывает сильнейшее раздражение глаз, носоглотки и дыхательных путей.

Аммиак легче воздуха и обычно поднимается вверх, однако в закрытых или плохо вентилируемых помещениях может быстро распространяться и создавать смертельную опасность.

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Правила безопасности в случае утечки аммиака

Закройте окна и двери: если вы находитесь в помещении, немедленно герметизируйте его и выключите вентиляцию или кондиционеры.

Уплотните отверстия: закройте проемы в окнах и дверях влажной тканью, смоченной в слабом растворе уксуса или лимонной кислоты.

Спуститесь ниже: по возможности перейдите на нижние этажи или в подвал (поскольку аммиак поднимается вверх).

Защитите дыхание: используйте ватно-марлевую повязку или полотенце, также смоченное 5% раствором лимонной/уксусной кислоты или водой.

Напомним, утром 27 июля армия РФ атаковала Днепр. В результате удара был поврежден трубопровод аммиака.

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