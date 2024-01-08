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Вражеская атака на Днепропетровщину: появились фото последствий

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Вражеская атака на Днепропетровщину: появились фото последствий

Последствия атаки на Днепропетровщину 8 января

оккупанты продолжают беспощадно бить по гражданским украинцам.

Армия РФ ударила по Новомосковску, Кривому Рогу и району. Появились фото последствий атаки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Так выглядят населенные пункты Днепропетровщины. Люди там проснулись от взрывов. Это крушили все вокруг ракеты. На мирных их направил кровожадный сосед", — заметил Лысак.

Напомним, в понедельник, 8 января, армия РФ нанесла удары по Днепропетровской области. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

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Дата публикации
Просмотры
330
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