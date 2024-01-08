Вражеская атака на Днепропетровщину: появились фото последствий

Армия РФ ударила по Новомосковску, Кривому Рогу и району. Появились фото последствий атаки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину 8 січня (7 фото)

"Так выглядят населенные пункты Днепропетровщины. Люди там проснулись от взрывов. Это крушили все вокруг ракеты. На мирных их направил кровожадный сосед", — заметил Лысак.

Напомним, в понедельник, 8 января, армия РФ нанесла удары по Днепропетровской области. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

Читайте также: