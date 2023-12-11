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Вражеская атака на Киев и визит Зеленского в США: главные новости ночи 11 декабря 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1964
Время на прочтение
1 мин
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Вражеская атака на Киев и визит Зеленского в США: главные новости ночи 11 декабря 2023 года

В столице в ночь на 11 декабря 2023 года звучала воздушная тревога

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

  • В Киеве раздались взрывы: была объявлена воздушная тревога Читать далее –>
  • В Киеве сработала система ПВО: назвали районы столицы, где упали обломки Читать далее –>
  • В результате ночной атаки на Киев есть травмированые — власть Читать далее –>
  • Зеленский рассказал о переговорах в Аргентине с Орбаном и анонсировал выступление в Конгрессе США Читать далее –>
  • Зеленского в США будут принимать Байден и пригласили на встречу сенаторы: что известно о важном визите Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1964
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