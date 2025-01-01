Вражеская атака на Киев: зафиксированы разрушения, есть пострадавшие

В Печерском и Святошинском районах Киева в результате падения обломков вражеских средств воздушного нападения есть возгорания в домах, пострадал один человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Печерском районе есть возгорание на крыше и в одной из квартир жилого дома. К медикам сейчас обратился один человек. Также есть информация о падении обломков на еще одно нежилое здание в Печерском районе. В жилом доме на Печерске частично разрушены два верхних этажа. Все службы работают на месте", — сообщил мэр.

Пока известно об одном пострадавшем – его госпитализировали.

Также, по словам мэра, произошел пожар в нежилом здании в Святошинском районе Киева.

"В результате падения обломков выбиты окна в жилом доме в Святошинском районе, рядом с гаражами, где произошел пожар. Также частично повреждены трамвайные пути", - сообщил Кличко.

Напомним, в ночь против 1 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами. В частности, взрывы были на Хмельнитчине, Полтавщине и в Сумах.

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